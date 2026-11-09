«أرديان» الفرنسية تجمع أكثر من مليار دولار للاستثمار في شركات أشباه الموصلات

أعلنت شركة إدارة الاستثمار الفرنسية «أرديان» أنها جمعت مليار يورو (1.12 مليار دولار) لصالح منصتها للاستثمار في شركات أشباه الموصلات، التي تستهدف الشركات الواعدة والنامية في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا.

وتكتسب أشباه الموصلات أهمية محورية في تطورات الذكاء الاصطناعي، في وقت تزداد فيه مساندة الحكومات للشركات المحلية العاملة بهذا القطاع؛ بهدف ضمان امتلاك قدرات تكنولوجية مستقلة، وفق «رويترز».

وأوضحت الشركة أن المنصة، التي تحمل اسم «أرديان لأشباه الموصلات»، ستستثمر في شركات تعمل في مختلف مراحل سلسلة صناعة الرقائق الإلكترونية.

وأضافت أن المنصة، البالغة قيمتها مليار يورو، تضم التزامات استثمارية تقارب 700 مليون يورو من الصندوق، إلى جانب استثمارات مشتركة، في ظل التحولات التي يشهدها الطلب على أشباه الموصلات بفعل احتياجات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت «أرديان»، نقلاً عن بيانات رابطة صناعة أشباه الموصلات، إلى أن المبيعات العالمية للرقائق تجاوزت تريليون دولار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وهو مستوى لم يكن متوقعاً بلوغه قبل عام 2030.

وتوقعت الشركة أن تصل قيمة السوق إلى نحو 1.6 تريليون دولار في عام 2026، وإلى 2.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، مع امتداد الطلب إلى ما يتجاوز المعالجات وشرائح الذاكرة، في ظل حاجة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى مُعدات أكثر تخصصاً.

وذكرت الشركة أن الصندوق استثمر، بالفعل، في أربع شركات هي «في سوارا» و«سينرجي كاد» و«آيون بيم سيرفيسز» الفرنسية، و«سينتروثيرم» الألمانية.