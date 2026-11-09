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الاقتصاد

غلاء المعيشة يمنح الديمقراطيين انتصاراً... ويضعهم أمام اختبار التنفيذ

وعود بإلغاء تخفيضات ترمب الضريبية والجمركية تصطدم بفيتو الرئيس وضغوط العجز والتضخم

لوحة إعلانية تحمل صورة ترمب ولافتة تشير إلى أسعار البنزين قبيل انتخابات التجديد النصفي في ماديسون هايتس بميشيغان (رويترز)
لوحة إعلانية تحمل صورة ترمب ولافتة تشير إلى أسعار البنزين قبيل انتخابات التجديد النصفي في ماديسون هايتس بميشيغان (رويترز)
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غلاء المعيشة يمنح الديمقراطيين انتصاراً... ويضعهم أمام اختبار التنفيذ

لوحة إعلانية تحمل صورة ترمب ولافتة تشير إلى أسعار البنزين قبيل انتخابات التجديد النصفي في ماديسون هايتس بميشيغان (رويترز)
لوحة إعلانية تحمل صورة ترمب ولافتة تشير إلى أسعار البنزين قبيل انتخابات التجديد النصفي في ماديسون هايتس بميشيغان (رويترز)

لم يكن انتصار الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية مجرد عقاب انتخابي لإدارة الرئيس دونالد ترمب، بقدر ما كان تعبيراً عن استياء متراكم من ارتفاع تكاليف المعيشة، وشعور قطاعات واسعة من الأميركيين بأن النمو الاقتصادي لا ينعكس على دخولهم وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. لكن الحزب الذي استعاد زمام المبادرة في الكونغرس يواجه الآن معضلة لا تقل صعوبة عن معركته الانتخابية: كيف يحوّل وعوده بخفض الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية إجراءاتٍ ملموسة، في وقت لا يملك فيه السيطرة على أبرز محركات التضخم؟

فقد منح الناخبون الديمقراطيين تفويضاً سياسياً واضحاً، بعد أن جعل الحزب القدرة على تحمل تكاليف الحياة محور حملته، من أسعار الوقود والمواد الغذائية إلى السكن والرعاية الصحية. غير أن هذا التفويض يصطدم بقيود تشريعية ومالية، فضلاً عن أن قسماً كبيراً من العوامل التي تضغط على ميزانيات الأسر الأميركية يتجاوز سلطة الكونغرس المباشرة.

وتشير قراءة نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن المطالب التي حملها الناخبون إلى صناديق الاقتراع تتضمن تشديد الرقابة على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، وتوسيع التغطية الصحية، وحماية الوظائف، ورفع الأجور. وهي ملفات تعهد مرشحون ديمقراطيون بالعمل عليها، لكن تنفيذها يتطلب تشريعات وتمويلاً وتوافقاً سياسياً قد لا يتوافر بسهولة.

لوحة إعلانية تحمل صورة ترمب وعبارة «أسعار البقالة ارتفعت بسبب ترمب» قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في ماديسون هايتس بميشيغان (رويترز)

أسعار الطاقة

وتبرز أسعار الطاقة في مقدمة التحديات. فالحرب مع إيران، التي أدت إلى اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار الوقود، أصبحت أحد أبرز مصادر الغضب الشعبي، لكن إنهاء الحرب لا يقع في نطاق سيطرة الديمقراطيين وحدهم. ورغم تعهد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بالعمل على وقفها، فإن قدرة الحزب على فرض ذلك محدودة، خصوصاً أن أي تحرك لوقف التمويل العسكري قد يصطدم بإجراءات التعطيل في مجلس الشيوخ، التي تتطلب 60 صوتاً لتجاوزها.

كما أن أسعار البنزين، التي تتحدد إلى حد كبير وفق أسواق الطاقة العالمية، لن تنخفض بالضرورة فور انتهاء الحرب؛ ما يجعل تقديم نتائج سريعة للناخبين أمراً أكثر تعقيداً.

وفي ملف التجارة، يستعد الديمقراطيون لطرح تصويت على إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على كندا، ضمن حربه التجارية الأوسع التي أسهمت في رفع تكاليف السلع. لكن تقليص صلاحيات الرئيس في فرض الرسوم على نطاق واسع قد يواجه فيتو ترمب؛ ما يرجح تأجيل أي تغيير جوهري إلى حين وصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض.

برنامج «ميديكيد»

وتبدو استعادة الدعم الفيدرالي للتأمين الصحي، والتراجع عن التخفيضات التي طالت برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية للأسر محدودة الدخل وإعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة، من بين الأولويات المبكرة للديمقراطيين. وقالت النائبة الديمقراطية ديبي دينغل إن الحزب يعدّ أجندة تشريعية لأول 100 ساعة وأخرى لأول 100 يوم بعد تسلمه السيطرة على الكونغرس في يناير (كانون الثاني).

لكن إعادة هذه المزايا تحتاج إلى موارد مالية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي عجزاً في الموازنة يناهز 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما أشارت إليه صحيفة «الغارديان». كما أن زيادة الإنفاق الاجتماعي من دون توفير مصادر تمويل مقابلة قد تضيف ضغوطاً تضخمية في مرحلة لا تزال فيها الأسعار مصدر قلق رئيسياً للأسواق وصناع السياسة النقدية.

الأسعار تسبق الأجور

وتفسر الأرقام جانباً من التحول في المزاج الانتخابي. فقد بلغ التضخم الأميركي 3.7 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر (أيلول)، مدفوعاً بارتفاع أسعار البنزين وتداعيات الحرب والرسوم الجمركية، إلى جانب زيادات في تكاليف مرتبطة بالطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، ارتفع متوسط الأجور 3.1 في المائة حتى أكتوبر (تشرين الأول)؛ ما يعني أن نمو الدخول لم يواكب الزيادة في الأسعار.

وتقول «وول ستريت جورنال» إن قوة الاقتصاد الأميركي الإجمالية لم تنعكس بالقدر نفسه على أوضاع العاملين؛ إذ تذهب حصة أكبر من الدخل القومي إلى المستثمرين بدلاً من الموظفين، في حين تراجعت حصة الأجور والمزايا من الناتج الاقتصادي إلى أدنى مستوياتها في البيانات المتاحة منذ 80 عاماً.

وتزيد تكاليف الاقتراض من الضغوط على الأسر، مع بقاء معدلات الرهن العقاري قرب 7 في المائة؛ ما يحرم كثيراً من الراغبين في شراء المنازل من دخول السوق. ولا يملك الديمقراطيون سلطة توجيه قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يحدد أسعار الفائدة وفق تقديراته للتضخم والتوظيف، في حين تتوقع الأسواق استمرار التشدد النقدي واحتمال رفع الفائدة مجدداً.

التوظيف

وفي سوق العمل، لا تزال البطالة منخفضة، لكن وتيرة التوظيف تباطأت مقارنة بالسنوات السابقة، وأصبح العثور على وظيفة بدوام كامل في بعض التخصصات أكثر صعوبة. وتعرض الصحيفة حالة ناخب من ولاية أوهايو فقد وظيفته في قطاع البرمجيات قبل سبعة أشهر، وأرسل نحو 500 طلب توظيف لم يحصل في مقابلها إلا على 12 مقابلة؛ ما اضطره إلى تعليق خططه لشراء منزل ودفع تكاليف أدويته من ماله الخاص بعد فقدان التغطية الصحية.

عمال بناء يُنجزون أعمالاً في أحد شوارع سومرتون مقاطعة يوما بأريزونا (أ.ف.ب)

مكاسب انتخابية ومخاطر اقتصادية

ولا تقتصر وعود الديمقراطيين على المستوى الفيدرالي؛ إذ حقق الحزب مكاسب في ولايات عدة، وأصبح يمتلك مساحة أوسع لتمرير سياسات تتعلق بالأجور والإسكان والضرائب وتنظيم مراكز البيانات. وتعهدت حاكمات وحكام ديمقراطيون منتخبون، من بينهم جينا هينوجوسا في تكساس، وإيمي أكتون في أوهايو وكايشا لانس بوتومز في جورجيا، بفرض قيود على التوسع في مراكز البيانات، التي تثير مخاوف من زيادة استهلاك الكهرباء ورفع فواتير المستهلكين.

وفي ميشيغان، تعهدت الحاكمة المنتخبة جوسلين بنسون بتقديم إعفاء ضريبي بقيمة 5 آلاف دولار لمقدمي الرعاية، وتوسيع برامج تخفيف الديون الطبية، وإنشاء مجلس معني بتكاليف الأدوية، إلى جانب ضمان حد أدنى لأجور المعلمين الجدد يبلغ 60 ألف دولار سنوياً.

لكن الاستجابة لمطالب الناخبين قد تحمل بدورها تداعيات غير مقصودة. ففرض قيود واسعة على مراكز البيانات، على سبيل المثال، قد يحد من التوسع في قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح محركاً مهماً للاستثمار والنمو وأداء أسواق الأسهم. وقد عكست تراجعات أسهم التكنولوجيا عقب الانتخابات مخاوف المستثمرين من أن تؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إلى تشديد القيود على القطاع وإبطاء طفرة الذكاء الاصطناعي.

وتتجاوز المخاطر مسألة تنظيم القطاع؛ إذ حذرت «الغارديان» من أن حجم الاستثمارات والديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يجعل أي تعثر حاد في هذه الطفرة مصدراً لاضطراب اقتصادي واسع. ونقلت عن تقديرات «غولدمان ساكس» أن شركات التكنولوجيا الكبرى العاملة في الذكاء الاصطناعي جمعت نحو 200 مليار دولار من أسواق السندات خلال العام الحالي، أي ما يقارب ضعف ما جمعته طوال عام 2025، في حين اقترب إجمالي الديون التي جمعتها الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من 500 مليار دولار.

وفي حال انحسار هذه الطفرة وتوقف التمويل، قد تتعرض الاستثمارات والنشاط الاقتصادي لضربة كبيرة، في وقت ستكون فيه قدرة الحكومة على التدخل محدودة بفعل ارتفاع الدين العام وتكاليف خدمته.

كرواسون معروض للبيع بسوبر ماركت في مانهاتن (أ.ف.ب)

ورغم القيود، قد تتيح نتائج الانتخابات للديمقراطيين فرصة للتعاون مع بعض الجمهوريين في ملفات اقتصادية محددة، خصوصاً أن الهزيمة الانتخابية قد تدفع بعض أعضاء الحزب الجمهوري إلى الابتعاد عن سياسات ترمب. ويبرز إصلاح إجراءات الترخيص لمشروعات الطاقة والبنية التحتية مثالاً على إمكانية التوصل إلى تسويات بين الحزبين، بما قد يساعد على زيادة المعروض من الطاقة وتخفيف الضغوط على الأسعار.

غير أن قدرة الديمقراطيين على ترجمة هذه الفرصة إلى إنجازات تبقى رهناً بحسابات الكونغرس؛ فحتى مع سيطرتهم على مجلسيه، لا يملكون بالضرورة الأصوات الستين المطلوبة لتجاوز التعطيل في مجلس الشيوخ، كما يظل ترمب قادراً على استخدام حق النقض ضد التشريعات التي لا تحظى بموافقته.

وتخلص «الغارديان» إلى أن الديمقراطيين قد ينجحون في عرقلة بعض توجهات ترمب أو الحد من آثارها، لكنهم لن يتمكنوا بسهولة من التحكم في مسار الاقتصاد أو خفض تكاليف المعيشة خلال فترة قصيرة. فالتضخم وأسعار الطاقة والفائدة والاستثمارات الكبرى تحكمها عوامل متشابكة لا تخضع لقرارات الكونغرس وحده.

وبذلك، فإن التحدي الأكبر أمام الحزب لن يكون إثبات أن الناخبين عاقبوا الجمهوريين بسبب الغلاء، بل إقناع هؤلاء الناخبين بأن عودة الديمقراطيين إلى السلطة قادرة على إحداث تغيير ملموس في حياتهم. فالمزاج الانتخابي الذي منحهم الفوز قد يتبدل سريعاً إذا بقيت الأسعار مرتفعة، أو إذا تفاقمت الضغوط الاقتصادية خلال العامين المقبلين.

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الاقتصاد الأميركي انتخابات التجديد النصفي الأميركية الحزب الديمقراطي التضخم سوق العمل وول ستريت الذكاء الاصطناعي أميركا

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الأمم المتحدة تدعو إلى مضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030

الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية سيون ستيل يتحدث خلال مراسم افتتاح «كوب 31» في أنطاليا (إ.ب.أ)
الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية سيون ستيل يتحدث خلال مراسم افتتاح «كوب 31» في أنطاليا (إ.ب.أ)
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الأمم المتحدة تدعو إلى مضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030

الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية سيون ستيل يتحدث خلال مراسم افتتاح «كوب 31» في أنطاليا (إ.ب.أ)
الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية سيون ستيل يتحدث خلال مراسم افتتاح «كوب 31» في أنطاليا (إ.ب.أ)

دعا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إلى مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وتطوير شبكات الكهرباء لنقل الطاقة عبر الحدود، في إطار تسريع تنفيذ الحلول المناخية، وذلك خلال افتتاح مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «كوب 31» في تركيا، الاثنين.

وقال ستيل إن المؤتمر يمثل بداية مرحلة جديدة تركز على تنفيذ الالتزامات وتسريع الحلول، مشدداً على أن «المؤتمر يجب ألا يكتفي بإرسال الإشارات، بل عليه أن يسرّع الحلول».

وأشار إلى أن 90 في المائة من مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى أصبحت أقل تكلفة من بدائل الوقود الأحفوري، وأن جهود التكيف مع تغير المناخ انتقلت من الهامش إلى صلب الاهتمام، لكنه استدرك بالقول إن «التقدم لا يزال بعيداً عن المستوى المطلوب، ولا يتحقق بالقدر الكافي من العدالة».

وحثّ ستيل على تسريع تنفيذ التعهدات المتعلقة بتمويل التكيف، وخفض انبعاثات الميثان، خصوصاً في قطاعي النفط والغاز والنفايات، ومعالجة الصعوبات التي تواجهها الدول في الوصول إلى التمويلات المتاحة والملتزم بها.

الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية سيون ستيل يتحدث خلال مراسم افتتاح «كوب 31» في أنطاليا (رويترز)

وأشار إلى أن الاتفاقات المتعلقة بالتمويل في «كوب 31» ينبغي أن توفر وضوحاً بشأن كيفية الوفاء بالتعهدات البالغة 300 مليار دولار و1.3 تريليون دولار، «من دون إعادة فتح الاتفاقات السابقة».

وأكد ستيل أن «أجندة العمل ليست وسيلة تتيح للدول التهرب من تنفيذ التزاماتها، بل أداة لتعزيز التنفيذ وتسريعه»، داعياً إلى توسيع مشاركة الدول النامية فيها، بما يتيح لها الاستفادة من برامج تعزيز القدرة على الصمود والتحول إلى الطاقة النظيفة.

ولفت إلى أن اضطرابات تكاليف الوقود الأحفوري هذا العام أحدثت «صدمة عالمية» أثقلت كاهل الأسر وأسهمت في زيادة التضخم، في حين وفرت الطاقة المتجددة عالمياً نحو نصف تريليون دولار خلال العام الماضي، و265 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.

وختم ستيل بالتأكيد على أن «المؤتمر لا يمثل حلاً سحرياً»، وأن مواجهة تغير المناخ تتطلب التعامل مع الواقع وتسريع الحلول العملية، مضيفاً: «هذا هو شكل عصر التنفيذ، فلنبدأ العمل».

وتأتي دعوة ستيل في وقت بدأ فيه «كوب 31» على وقع خلافات بشأن تمويل المناخ، بعدما طالبت دول نامية بإدراج قضايا التمويل ضمن جدول الأعمال الرسمي للمؤتمر، في ظل اعتراضات على حجم المساهمات المقدمة من الدول المتقدمة، التي تتحمل تاريخياً النصيب الأكبر من الانبعاثات.

وأفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن المفاوضات استمرت حتى وقت متأخر من مساء الأحد بشأن مطالب الدول النامية، قبل التوصل إلى إدراج برنامج عمل تمويل المناخ في جدول الأعمال. كما طالبت دول أفريقية بمضاعفة تمويل التكيف، لكن لم يُدرج هذا المطلب كأنه بند مستقل، على أن تناقشه الأطراف ضمن ملفات أخرى.

وتبرز فجوة التمويل بوصفها أحد التحديات الرئيسية أمام تنفيذ التعهدات المناخية، خصوصاً مع حاجة الدول النامية إلى موارد إضافية لتمويل مشروعات الحماية من الفيضانات والجفاف، وتطوير البنية التحتية القادرة على مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة. وفي هذا السياق، تتضمن خريطة الطريق المطروحة من باكو إلى بيليم هدفاً لتوسيع التمويل المناخي إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً.

مشاركتان من إندونيسيا تلتقطان صورة في الجناح الإندونيسي يوم افتتاح «كوب 31» بأنطاليا (رويترز)

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع انطلاق المؤتمر، من دخول العالم مرحلة جديدة من الظواهر المناخية المتطرفة، داعياً القادة إلى تسريع خفض الانبعاثات، وتسريع التحول العادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل والحماية للدول الأكثر هشاشة.

وتنعقد القمة في ظل استمرار الخلافات بشأن مستقبل الوقود الأحفوري، بعدما أخفق مؤتمر «كوب 30» في البرازيل العام الماضي في تضمين اتفاقه النهائي إشارة صريحة إلى هذه القضية، إثر معارضة الدول المنتجة للنفط. وفي المقابل، تسعى تركيا، التي تتولى رئاسة «كوب 31»، إلى دفع مبادرة طوعية لرفع حصة الكهرباء من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة من نحو 20 في المائة حالياً إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، وسط دعوات أوروبية إلى ربط التوسع بالكهرباء النظيفة.

وتسعى الرئاسة التركية، بالتعاون مع أستراليا التي تقود المفاوضات، إلى جعل المؤتمر «قمة للتنفيذ»، بعد سنوات من التعهدات والإعلانات المناخية، في وقت تزداد فيه الضغوط على الحكومات لتقديم خطوات عملية، بالتزامن مع تحديات أمن الطاقة والتوترات الجيوسياسية، وضعف فرص التوصل إلى تعهدات تمويلية جديدة.

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وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل (الأمم المتحدة)

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الاقتصاد

التضخم الأساسي في مصر يتراجع إلى 13.1 %

البنك المركزي المصري وسط العاصمة القاهرة (الشرق الأوسط)
البنك المركزي المصري وسط العاصمة القاهرة (الشرق الأوسط)
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التضخم الأساسي في مصر يتراجع إلى 13.1 %

البنك المركزي المصري وسط العاصمة القاهرة (الشرق الأوسط)
البنك المركزي المصري وسط العاصمة القاهرة (الشرق الأوسط)

أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 13.1 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة مع 14.1 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بانخفاض قدره نقطة مئوية كاملة، في تطور يشير إلى انحسار وتيرة ارتفاع الأسعار وفق المؤشر الذي يستخدمه البنك المركزي لمتابعة الضغوط التضخمية الأساسية في الاقتصاد.

ويكتسب هذا التراجع أهمية خاصة في ظل متابعة الأسواق والمستثمرين مسار التضخم في مصر، بصفته أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في قرارات السياسة النقدية، وتوقعات أسعار الفائدة، وتكاليف التمويل بالنسبة إلى الشركات والأفراد.

ويعكس انخفاض المعدل السنوي تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، لكنه لا يعني بالضرورة تراجع المستوى العام للأسعار، وإنما يشير إلى أن وتيرة زيادتها أصبحت أقل.

• مؤشر مهم للسياسة النقدية

ويُعدّ التضخم الأساسي أحد المؤشرات التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري لتقييم اتجاهات الأسعار؛ إذ يستبعد بعض المكونات الأكثر تقلباً، بما يساعد على تكوين صورة أوضح عن الضغوط التضخمية المستمرة.

ويختلف هذا المؤشر عن التضخم العام، الذي يشمل نطاقاً أوسع من السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر، بما فيها المكونات التي قد تشهد تغيرات حادة في الأسعار.

ومن ثم، فإن تراجع التضخم الأساسي قد يحمل إشارات إيجابية لصناع السياسة النقدية، خصوصاً إذا استمر خلال الأشهر المقبلة، وأظهر أن تباطؤ ارتفاع الأسعار لا يقتصر على عدد محدود من السلع أو العوامل المؤقتة.

ومع ذلك، فإن قراءة شهر واحد لا تكفي وحدها للحكم على اتجاه التضخم على المدى المتوسط؛ إذ تتطلب الصورة الأكثر اكتمالاً متابعة البيانات اللاحقة ومقارنتها بتطورات الأسعار في مختلف القطاعات.

• انعكاسات على الشركات والمستهلكين

وبالنسبة إلى قطاع الأعمال، يمثل تباطؤ التضخم عاملاً مهماً في تحسين القدرة على التخطيط المالي، ولا سيما لدى الشركات التي تواجه تغيرات مستمرة في تكاليف الإنتاج والتشغيل.

وقد يساعد استقرار وتيرة ارتفاع الأسعار على تقليل حالة عدم اليقين المرتبطة بالتسعير وإدارة المخزون وإعداد الموازنات، وإن كانت استفادة الشركات الفعلية تعتمد على تطور تكاليف المواد الخام والطاقة والتمويل.

أما بالنسبة إلى المستهلكين، فإن تراجع التضخم يشير إلى تباطؤ الزيادة في تكلفة المعيشة، لكنه لا يعني عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة. ولذلك؛ تبقى القوة الشرائية للأسر مرتبطة أيضاً بمستويات الدخل والأجور وتطور أسعار السلع الأساسية.

• ترقب لمسار الفائدة

وتضع قراءة أكتوبر الجديدة مسار التضخم مجدداً في دائرة اهتمام المستثمرين، الذين يراقبون مدى انعكاس تراجع الضغوط السعرية على توجهات البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة.

وعادة ما يمنح استمرار انخفاض التضخم البنوك المركزية مساحة أكبر لتقييم إمكانية تخفيف القيود النقدية، لكن أي قرار بشأن أسعار الفائدة يتوقف على مجموعة أوسع من المؤشرات الاقتصادية والمالية.

وفي المحصلة، يمثل انخفاض التضخم الأساسي إلى 13.1 في المائة إشارة مشجعة إلى تباطؤ الضغوط السعرية في مصر، في حين ستظل استدامة هذا الاتجاه خلال الأشهر المقبلة العامل الأهم في تحديد أثره على الاقتصاد والأسواق وقرارات الفائدة.

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اقتصاد مصر
الاقتصاد

مناولة الحاويات في الموانئ السعودية ترتفع 14 %... و«جدة الإسلامي» يسجل رقماً قياسياً

حاويات بضائع في ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
حاويات بضائع في ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
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مناولة الحاويات في الموانئ السعودية ترتفع 14 %... و«جدة الإسلامي» يسجل رقماً قياسياً

حاويات بضائع في ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
حاويات بضائع في ميناء جدة الإسلامي (موانئ)

سجَّل ميناء جدة الإسلامي أعلى مناولة شهرية للحاويات في تاريخه خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2026، بواقع 582.9 ألف حاوية قياسية، متجاوزاً رقمه السابق المسجل في يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 27.45 في المائة، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي مناولة الحاويات في الموانئ السعودية بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للموانئ (موانئ)، عبد الله المنيف، إن تسجيل ميناء جدة الإسلامي هذا المستوى القياسي يعكس كفاءة أدائه التشغيلي وقدراته اللوجستية، ويؤكد دوره في مواكبة المتغيرات المتسارعة في حركة التجارة العالمية واستيعاب أحجامها المتزايدة.

وأضاف أن الإنجاز يسهم في تعزيز انسيابية تدفق البضائع، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد.

وحسب إحصاءات الهيئة، ارتفع إجمالي الحاويات المناولة عبر الموانئ السعودية إلى نحو 866.2 ألف حاوية قياسية خلال أكتوبر، مقارنة بنحو 759.8 ألف حاوية في الشهر نفسه من عام 2025.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع الحاويات الواردة بنسبة 8.53 في المائة، لتبلغ نحو 305.6 ألف حاوية، مقابل 281.6 ألف حاوية، وزيادة الحاويات الصادرة بنسبة 4.83 في المائة، إلى نحو 282.9 ألف حاوية، مقارنة بـ269.9 ألف حاوية.

في حين تراجعت حاويات المسافنة بنسبة 10.54 في المائة، لتبلغ نحو 186.4 ألف حاوية، مقابل 208.4 ألف حاوية، وبلغ عدد حاويات الترانزيت نحو 91.3 ألف حاوية قياسية.

وفي المقابل، تراجع إجمالي البضائع المناولة عبر الموانئ السعودية بنسبة 11.7 في المائة، ليبلغ 22.36 مليون طن خلال أكتوبر، مقارنة بـ25.32 مليون طن في الشهر نفسه من العام الماضي. وتوزعت الكميات بين 1.83 مليون طن من البضائع العامة، و9.48 مليون طن من البضائع السائبة السائلة، و4.44 مليون طن من البضائع السائبة الصلبة، بينما بلغ إجمالي بضائع الترانزيت 34.78 ألف طن.

وعلى صعيد الحركة الملاحية، انخفض عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية بنسبة 9.62 في المائة، ليبلغ نحو 1.5 ألف سفينة، مقارنة بنحو 1.6 ألف سفينة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. كما تراجع عدد الركاب بنسبة 8.96 في المائة، إلى نحو 87.6 ألف راكب، مقابل 96.2 ألف راكب.

وسجلت أعداد العربات المناولة انخفاضاً بنسبة 41.46 في المائة، لتبلغ نحو 65.5 ألف عربة، مقارنة بنحو 111.9 ألف عربة في أكتوبر من العام الماضي. وفي المقابل، ارتفع عدد المواشي المستقبلة عبر الموانئ بنسبة 30.98 في المائة، ليصل إلى نحو 725.1 ألف رأس ماشية، مقابل 553.6 ألف رأس خلال الفترة نفسها من 2025.

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