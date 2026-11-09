النحاس يتعافى من خسائر الأسبوع الماضي وسط مخاوف نقص الإمدادات الصينية

ارتفعت أسعار النحاس، الاثنين، متعافية من خسائر الأسبوع الماضي، في ظل استمرار المخاوف بشأن الإمدادات في الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم، رغم أن التداعيات المحتملة لانتخابات التجديد النصفي الأميركية على الرسوم الجمركية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا تزال تُشكل ضغطاً على الأسعار.

وزادت العقود القياسية للنحاس لأجَل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.81 في المائة إلى 13880 دولاراً للطن، في حين ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.68 في المائة إلى 107650 يواناً (16.124.93 دولار) للطن، بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وفي الصين، سجلت علاوات أسعار النحاس مستويات قياسية غير مسبوقة، فقد قفزت علاوة النحاس في ميناء يانغشان، التي تُعد مؤشراً على الطلب الصيني على النحاس المستورد، إلى 215 دولاراً للطن، في حين بلغت العلاوة المحلية المدفوعة فوق أسعار عقود بورصة شنغهاي للعقود الآجلة 2615 يواناً.

وفي مؤشر إضافي على شح الإمدادات، تراجعت مخزونات النحاس التي تُراقبها بورصة شنغهاي بشكل حاد إلى 33848 طناً، خلال الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل يناير (كانون الثاني) 2024، وفقاً لأحدث بيانات المخزونات الصادرة عن البورصة.

وقال محللون لدى شركة «إيفربرايت فيوتشرز» الصينية للوساطة إن أسعار النحاس قد تظل ضعيفة وتتحرك ضِمن نطاق محدود، مع قيادة الأسواق الخارجية موجة التراجع، في حين يمكن أن تحدّ مستويات المخزون المنخفضة وارتفاع العلاوات في السوق الفعلية بالصين من خسائر الأسعار.

من جانبهم، أشار محللو بنك «سيتي» إلى أن نقص الخردة والمواد الخام الأخرى دفع مخزونات النحاس في الصين إلى مستويات تقترب من أدنى مستوياتها في عدة سنوات، ما يهيئ المجال لعمليات شراء وإعادة تكوين قوية للمخزونات عند انخفاض الأسعار، إذا أدت عمليات بيع المستثمرين إلى مزيد من التراجع.

في المقابل، أثارت المكاسب التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي الأميركية مخاوف بشأن تشديد القيود المفروضة على مراكز البيانات بالولايات المتحدة، وتراجع احتمالات فرض الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس دونالد ترمب تطبيقها على النحاس المكرر، وهو ما يهدد الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي وعمليات تخزين المعدن تحسباً للرسوم، وهما عاملان دعّما الأسعار خلال الفترة الماضية.

وقالت «سيتي» إن تراجع التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى موجة بيع إضافية في سوق النحاس، في حين من المرجح أن يؤدي انحسار التوقعات بشأن الرسوم الجمركية الأميركية إلى زيادة توجه المستثمرين نحو الأصول الأقل مخاطرة.

وأضاف البنك أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم قد يضغط أيضاً على الأسعار من خلال زيادة عمليات تسليم النحاس إلى مستودعات بورصة لندن للمعادن، إلا أن صدور إعلان فعلي بفرض الرسوم قد يعيد جذب المشترين المضاربين إلى السوق.

وخفّضت «سيتي» توقعاتها لسعر النحاس، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، إلى 13300 دولار للطن، مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 14500 دولار.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفع الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.65 في المائة، والزنك 1.10 في المائة، والرصاص 0.27 في المائة، في حين تراجع النيكل 0.02 في المائة، والقصدير 0.28 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي، صعد الألمنيوم 0.58 في المائة، والقصدير 0.65 في المائة، والنيكل 0.45 في المائة، بينما انخفض الزنك 0.22 في المائة، والرصاص 0.16 في المائة.