«نادك» السعودية تستثمر 1.33 مليار دولار لتنفيذ خطتها الاستراتيجية حتى 2031

أقر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك» خطة الأعمال الاستراتيجية للفترة من 2027 إلى 2031، باستثمارات رأسمالية تبلغ 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، تستهدف تعزيز التحول الاستراتيجي للشركة وتوسيع أنشطتها ودعم منظومة الأمن الغذائي.

وأوضحت الشركة، في بيان نُشر على موقع السوق المالية السعودية «تداول» الثلاثاء، أن الخطة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز الأعمال الأساسية، وتوسيع محركات النمو الجديدة، وتقوية الأسس الداعمة لاستدامة الأعمال، من خلال خمس أولويات استراتيجية مترابطة.

وفي قطاعات الألبان والعصائر والتصنيع الغذائي، تستهدف الشركة توسيع نطاق التوزيع وزيادة قاعدة العملاء، إلى جانب تطوير قنوات البيع والمنتجات بما يسهم في رفع الكفاءة التجارية.

أما في قطاع البروتين، فتخطط «نادك» للتوسع في المسالخ ومرافق تجهيز اللحوم الحمراء، والاستفادة من قدراتها في التوريد وتفعيل الشراكات الاستراتيجية، لتقديم منتجات ذات قيمة مضافة لقطاعي التجزئة والأعمال.

وفي إطار تعزيز النمو، تستهدف الشركة رفع الإنتاجية والكفاءة التشغيلية عبر تحسين التخطيط المتكامل للعرض والطلب، ورفع كفاءة التصنيع والتوزيع والمشتريات، إلى جانب تعزيز أمن الأعلاف وسلاسل الإمداد، وخفض التكاليف والهدر، وزيادة المرونة التشغيلية.

وفي القطاع الزراعي، تتضمن الخطة تطوير أنشطة تعتمد على الحلول التقنية والزراعة في البيئات المحمية، مع التركيز على المحاصيل ذات القيمة العالية وقدرات التقاوي، بما يحقق التوازن بين مستهدفات الأمن الغذائي والعوائد الاستثمارية.

كما تستهدف الشركة تقديم حلول غذائية متكاملة من خلال الربط بين قطاعات الألبان والبروتين والزراعة، والاستفادة من شبكة التوزيع لخدمة قطاع الخدمات الغذائية.

وبيَّنت «نادك» أن تنفيذ الخطة سيعتمد على نمو الأنشطة الحالية والتوسع في المشروعات والمبادرات الاستثمارية، متوقعةً ظهور الأثر المالي للخطة تدريجياً اعتباراً من عام 2027.