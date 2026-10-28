«إس تي سي» ترفع أرباحها التشغيلية إلى 3 مليارات دولار خلال 9 أشهر

أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية (إس تي سي) «stc» تحقيق إيرادات قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، تجاوزت 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، بنمو نسبته 3.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت أرباحها التشغيلية بنسبة 4.1 في المائة، لتصل إلى 11.28 مليار ريال (3.01 مليار دولار)، مدعومة بنمو أعمال الاتصالات في السوق السعودية، وتسارع أداء الشركات التابعة.

وأظهرت النتائج المالية الأولية للمجموعة، المعلنة الأربعاء، ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 5.2 في المائة، ليبلغ 29.36 مليار ريال (7.83 مليار دولار)، في حين نمت الأرباح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب بنسبة 3.5 في المائة، لتصل إلى 19.15 مليار ريال (5.11 مليار دولار).

وبلغ صافي ربح المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى نحو 10.92 مليار ريال (2.91 مليار دولار)، مسجلاً نمواً بنسبة 2.6 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة في الفترتين الحالية، والمقارنة، فيما تجاوز صافي ربح الربع الثالث متوسط توقعات المحللين الماليين، وفقاً لبيان المجموعة.

وقالت المجموعة إن أداء الشركات التابعة برز بوصفه أحد المحركات الرئيسة لنمو المجموعة، بعدما ارتفعت إيراداتها بنسبة 9 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، مع تسارع وتيرة النمو في الربع الثالث إلى 18.5 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

كما سجلت وحدة العملاء نمواً في الإيرادات بنسبة 2 في المائة، فيما ارتفعت إيرادات وحدة النواقل والمشغلين بنسبة 5.1 في المائة، بما يعكس استمرار الطلب على خدمات الاتصالات، والربط الرقمي، إلى جانب توسع أعمال المجموعة في القطاعات التقنية.

وفي هذا السياق أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي»، المهندس عليان الوتيد، أن النتائج المالية تعكس قوة الأعمال الأساسية للمجموعة، واستمرار تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز حضورها في قطاع الاتصالات، والأعمال الرقمية، والتوسع في مجالات النمو الواعدة.

وأوضح الوتيد أن نمو الإيرادات بنسبة 3.7 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى جاء مدفوعاً بأداء قطاع الاتصالات في السعودية، إلى جانب النمو المتسارع للشركات التابعة، مشيراً إلى أن تنويع الاستثمارات ومصادر الدخل وتعزيز التكامل بين أنشطة المجموعة يدعمان استدامة النمو، وتحقيق قيمة للمساهمين.

المهندس عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي» (الشرق الأوسط)

وعلى صعيد العوائد للمساهمين، أعلنت المجموعة توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.55 ريال للسهم الواحد عن الربع الثالث من عام 2026، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من الجمعية العامة.

وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح للمساهمين خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 8.2 مليار ريال (2.19 مليار دولار)، في إطار سياسة المجموعة الهادفة إلى توفير عوائد منتظمة للمساهمين، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والقطاعات الجديدة.

وعلى المستوى التشغيلي، واصلت المجموعة توسيع قاعدة عملائها في السوق السعودية، إذ ارتفع عدد مشتركي الهاتف الجوال بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 30.6 مليون مشترك، فيما نما عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 4 في المائة، ليبلغ 6.2 مليون مشترك.

كما ارتفع عدد المنازل المتصلة بشبكة الألياف الضوئية بنسبة 7 في المائة، ليصل إلى 3.95 مليون منزل، في مؤشر على استمرار التوسع في خدمات الإنترنت عالي السرعة، والبنية التحتية للاتصالات الثابتة.

وفي مجال شبكات الجيل الخامس، سجلت المجموعة نمواً بنسبة 31.5 في المائة في عدد الأبراج، ليصل إجماليها إلى نحو 12.38 ألف برج، بما يعزز قدراتها على استيعاب الطلب المتزايد على خدمات البيانات، والاتصالات المتقدمة.

وتأتي هذه التوسعات ضمن استثمارات المجموعة في تطوير شبكات الاتصالات، ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يدعم التحول الرقمي في المملكة، ويعزز جاهزية البنية التحتية لاستيعاب التطبيقات، والخدمات التقنية الجديدة.

وتسعى المجموعة من خلال هذه الشراكات إلى تعزيز حضورها في القطاعات التقنية الواعدة، والاستفادة من الطلب المتنامي على خدمات البنية التحتية الرقمية، سواء من المؤسسات الحكومية، أو الشركات، والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وفي جانب الاستدامة، أطلقت المجموعة حلاً جديداً لمواقع شبكات الجيل الخامس المتقدم بصافي انبعاثات كربونية صفري، بهدف تحسين كفاءة الشبكات، وزيادة سعتها التشغيلية، مع خفض استهلاك الطاقة، والانبعاثات المرتبطة بتشغيل البنية التحتية.

كما وسعت المجموعة استخدام تقنياتها في القطاعات الحيوية، من خلال دعم الخدمات الصحية بوزارة الدفاع السعودية في إجراء أول عملية جراحية روبوتية عن بُعد بين منشأتين صحيتين تابعتين لها في الرياض والظهران، في خطوة تعكس إمكانات شبكات الاتصال المتقدمة في تمكين التطبيقات الطبية الدقيقة.

وتعكس نتائج المجموعة استمرار توجهها نحو تعزيز مساهمة الشركات التابعة والخدمات الرقمية في نمو الإيرادات، إلى جانب المحافظة على قوة أعمال الاتصالات التقليدية، في وقت تشهد فيه السوق السعودية توسعاً في الاستثمارات المرتبطة بمراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وشبكات الاتصال المتقدمة.

وتواصل «إس تي سي» تنفيذ خططها الاستثمارية والتشغيلية لتعزيز تنافسيتها في السوق السعودية، والأسواق الإقليمية التي تعمل بها، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.