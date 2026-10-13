«غولدمان ساكس» يعزز أرباحه في الربع الثالث بدعم من إيرادات تداول الأسهم

أعلن «غولدمان ساكس»، الثلاثاء، ارتفاع أرباحه في الربع الثالث، مع استمرار نشاط إبرام الصفقات عند مستويات مستقرة، بينما عززت تقلبات الأسواق المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط إيرادات تداول الأسهم لدى عملاق «وول ستريت».

وشهدت أسواق الأسهم الأميركية تقلبات خلال الربع، مدفوعة برفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، وارتفاع تكاليف الوقود، وموجة بيع أسهم شركات الرقائق. وأعاد المستثمرون ترتيب محافظهم الاستثمارية بوتيرة مكثفة، ما أدى إلى زيادة إيرادات أنشطة التداول لدى البنوك، وفق «رويترز».

وقفزت إيرادات وحدة تداول الأسهم بنسبة 72 في المائة خلال الربع إلى 6.44 مليار دولار.

في المقابل؛ بلغت إيرادات أنشطة تداول أدوات الدخل الثابت والعملات والسلع 3.47 مليار دولار، بانخفاض نسبته 1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت إيرادات وحدة الدخل الثابت والعملات والسلع في «غولدمان ساكس» تقلبات خلال العام الحالي؛ إذ ارتفعت إيراداتها الصافية بنسبة 32 في المائة في الربع الثاني، بعد أن تراجعت 10 في المائة في الربع الأول، حين تأثرت أنشطة أسعار الفائدة بالتقلبات الناجمة عن الحرب مع إيران.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، ديفيد سولومون، إن «غولدمان ساكس» كان يتوقع تحقيق إيرادات أقل من وحدة الدخل الثابت والعملات والسلع في الربع الثالث.

وأضاف في بيان: «على الرغم من التعقيدات وحالة عدم اليقين السائدة في العالم حالياً، فإننا لا نزال في موقع قوي للغاية لمواصلة تقديم الخدمات لعملائنا».

وبلغ صافي أرباح البنك 5.29 مليار دولار، أو 17.01 دولار للسهم، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، مقارنة بـ4.10 مليار دولار، أو 12.25 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع سهم البنك الاستثماري بنحو 1.7 في المائة منذ بداية عام 2026، ولكنه سجَّل أداءً دون مستوى منافسه الأقرب «مورغان ستانلي» ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

الاستثمار المصرفي يحافظ على زخمه

تمكن قطاع الاستثمار المصرفي في «غولدمان ساكس» من تجاوز تباطؤ قصير في إبرام الصفقات، في وقت تراجعت فيه قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ خلال الربع الثالث بنسبة 41 في المائة مقارنة بالربع السابق، لتبلغ 993 مليار دولار، وتهبط دون تريليون دولار للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2025، وفق بيانات «إل إس إي جي».

وارتفعت رسوم الاستثمار المصرفي بنسبة 21 في المائة على أساس سنوي إلى 3.22 مليار دولار. وتمكن البنك من مخالفة اتجاه التباطؤ العام في السوق، بفضل ارتفاع إيرادات ترتيب إصدارات الديون والأسهم، إلى جانب زيادة إيرادات الاستشارات بنسبة 18 في المائة.

وتولى البنك دور مدير سجل الاكتتاب الرئيسي المشارك في طرح أسهم لشركة «إنتل» بقيمة 23 مليار دولار، كما عمل منسقاً عالمياً للطرح الأميركي لشركة «إس كيه هاينكس» بقيمة 26.5 مليار دولار.

كذلك قدَّم المشورة لفريق «نيويورك يانكيز» بشأن صفقة تمويل بقيمة 2.6 مليار دولار مع جهات تابعة لشركة «أبولو سبورتس كابيتال»، ولشركة «إنفيديا» بشأن استثمارها البالغ 3.5 مليار دولار في «ميديا تيك».

وعلى أساس فصلي، تراجعت رسوم الاستثمار المصرفي بنسبة 5 في المائة، في ظل النشاط القوي الذي شهده الربع الثاني.

استقرار طلبات السحب من صناديق الائتمان الخاص

قال صندوق الائتمان الخاص التابع لـ«غولدمان ساكس» في سبتمبر، إن طلبات المستثمرين لسحب أموالهم تراجعت بوتيرة إضافية خلال عرض إعادة شراء الوحدات في الربع الثالث، لتبقى دون سقف 5 في المائة المحدد، وذلك للربع الثاني على التوالي، في وقت واجهت فيه شركات أخرى عاملة في قطاع الائتمان الخاص طلبات متزايدة لاسترداد الاستثمارات.

وتتعرض شركات الائتمان الخاص لضغوط من مستثمرين يسعون إلى استعادة أموالهم، وسط مخاوف من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى إحداث اضطرابات في شركات البرمجيات التي تستثمر فيها تلك الصناديق.

لكن طلبات السحب من الصناديق الكبرى تباطأت خلال الربع الثالث، مع تمكن مديري الأصول من معالجة الطلبات المتراكمة وتحسن معنويات المستثمرين.

وسجل قطاع إدارة الأصول والثروات، الذي يضم صندوق الائتمان الخاص التابع للبنك، ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 14 في المائة، محققاً ربعاً قوياً آخر. وأسهم ذلك في زيادة إجمالي إيرادات البنك بنسبة 23 في المائة إلى 18.68 مليار دولار.

ووسَّع «غولدمان ساكس» أنشطة إدارة الأصول والثروات خلال السنوات الأخيرة بهدف تحقيق إيرادات أكثر استقراراً، وتقليل الاعتماد على وحدتي التداول والاستثمار المصرفي اللتين تتسم إيراداتهما بالتقلب.