«شيفرون»: احتياطيات النفط والوقود تتضاءل مع استمرار حرب إيران

قال مايك ويرث الرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون»، يوم الثلاثاء، إن الاحتياطيات بسوق النفط والوقود تتضاءل، مع استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران للشهر الثامن.

وأضاف خلال فعالية في لندن أن منظومة الطاقة اليوم أكثر هشاشة مما كانت عليه في بداية الصراع، مع ارتفاع الحد الأدنى لأسعار النفط تدريجياً.

وتسببت حرب إيران في تراجع المعروض العالمي للنفط، جراء إغلاق مضيق هرمز الذي كان يعبر من خلاله نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية.

وأوضح ويرث أنه بشأن خط الأنابيب المحتمل من العراق للبحر المتوسط: «ربما نشارك كطرف ضمن ائتلاف أكبر». موضحاً: «مشروع خط الأنابيب المحتمل من العراق للبحر المتوسط ​​ليس من نوع المشاريع التي يمكن أن تستثمر فيها الشركة قدراً كبيراً من رأسمالها الخاص».

وقال إن «العراق سوق جذابة، والتعاون مع الحكومة يمضي بشكل جيد، ومتفائلون إزاء التوصل لنتيجة إيجابية».

وبشأن حقل غرب القرنة العراقي، قال الرئيس التنفيذي لـ«شيفرون» إن «المفاوضات مع الحكومة لا تزال تحتاج لأشهر».