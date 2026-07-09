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مونديال 2026: فرنسا تنهي حلم المغرب مجدداً بالفوز عليه 2-0 وتبلغ نصف النهائي

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مونديال 2026: فرنسا تنهي حلم المغرب مجدداً بالفوز عليه 2-0 وتبلغ نصف النهائي

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الرياضة رياضة عالمية

«ويمبلدون»: أوستابنكو وأريفالو يحرزان لقب الزوجي المختلط

أريفالو وأوستابنكو لحظة تتويجهما باللقب (إ.ب.أ)
أريفالو وأوستابنكو لحظة تتويجهما باللقب (إ.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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«ويمبلدون»: أوستابنكو وأريفالو يحرزان لقب الزوجي المختلط

أريفالو وأوستابنكو لحظة تتويجهما باللقب (إ.ب.أ)
أريفالو وأوستابنكو لحظة تتويجهما باللقب (إ.ب.أ)

عاد السلفادوري مارسيلو أريفالو واللاتفية إيلينا أوستابنكو بعد التأخر بمجموعة، وتغلبا على الأسترالي مارك بولمانز ومواطنته ستورم هانتر 4 - 6 و7 - 5 و6 - 2 الخميس، لينتزعا لقب الزوجي المختلط في بطولة «ويمبلدون» للتنس.

وكان الثنائي الأسترالي هو الأقوى في البداية؛ إذ كسر إرسال المنافس مبكراً ليحسم المجموعة الأولى، وحافظ على زخمه في المجموعة الثانية، وواصل الضغط على أوستابنكو وأريفالو.

لكن أوستابنكو وأريفالو استعادا توازنهما تدريجياً، ورفعا مستواهما في اللحظات الحاسمة، وقدما أداء قوياً في النهاية حتى قلبا موازين المباراة، وحسما لقب «ويمبلدون» الأول لهما.

وقالت أوستابنكو: «شعرت بالإحباط بعد أن خسرت إرسالي في المجموعة الأولى، لكنني هدأت نفسي، وقلت لنفسي إن عليّ الاستمرار في القتال حتى النقطة الأخيرة. كان مارسيلو إيجابياً للغاية، وهذا ساعدنا كثيراً».

أما أريفالو، الفائز مرتين بلقب زوجي الرجال في بطولة «فرنسا المفتوحة»، فقد أصبح أول لاعب من السلفادور يفوز بلقب في «ويمبلدون»، في حين أضافت أوستابنكو إنجازاً جديداً إلى سجلها في البطولات الأربع الكبرى الذي يتضمن لقب الفردي في بطولة «فرنسا المفتوحة» لعام 2017، ولقب زوجي السيدات في بطولة «أميركا المفتوحة» 2024.

وقال أريفالو: «الفوز بهذا اللقب يعني لي الكثير. أريد أن أستمر في إلهام الأطفال ببلادي بأنهم إذا بذلوا الجهد وآمنوا بأحلامهم، فيمكنهم تحقيق إنجازات عظيمة في الحياة».

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تنس ويمبلدون بريطانيا
الرياضة رياضة سعودية

الدرعية يقترب من ضم نجم يونيون برلين ديوغو ليتي

ديوغو ليتي (يونيون برلين)
ديوغو ليتي (يونيون برلين)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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الدرعية يقترب من ضم نجم يونيون برلين ديوغو ليتي

ديوغو ليتي (يونيون برلين)
ديوغو ليتي (يونيون برلين)

بات نادي الدرعية، بقيادة المدرب البرتغالي برونو لاجي، قريباً من التوصل إلى اتفاق مع المدافع البرتغالي ديوغو ليتي لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقاً لصحيفة «ريكورد» البرتغالية.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، بعد انتهاء عقد المدافع البرتغالي مع يونيون برلين الألماني بنهاية الموسم الماضي، وسط توقعات بحسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويبلغ ديوغو ليتي من العمر 27 عاماً، ويعدّ أحد خريجي أكاديمية بورتو، قبل أن يخوض تجارب احترافية مع بورتو وفيتوريا غيماريش، ثم ينتقل إلى يونيون برلين، حيث فرض نفسه بوصفه من الركائز الأساسية في خط الدفاع، وشارك مع الفريق في منافسات الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، كما سبق له تمثيل جميع المنتخبات البرتغالية السنية، قبل أن ينضم إلى المنتخب الأول.

ويأتي تحرك الدرعية في إطار سعي النادي لتعزيز صفوفه استعداداً للموسم الجديد، بعدما تعاقد مع المدرب برونو لاجي لقيادة المشروع الفني، في ظل طموحات النادي في المنافسة بقوة بعد صعوده إلى دوري المحترفين.

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الرياضة رياضة عالمية

هالاند يبدأ الحرب النفسية: كل الضغوط على إنجلترا… «حظوظنا ضئيلة»

هالاند يبتسم بثقة لعدسات المصورين (أ.ب)
هالاند يبتسم بثقة لعدسات المصورين (أ.ب)
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
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  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT

هالاند يبدأ الحرب النفسية: كل الضغوط على إنجلترا… «حظوظنا ضئيلة»

هالاند يبتسم بثقة لعدسات المصورين (أ.ب)
هالاند يبتسم بثقة لعدسات المصورين (أ.ب)

أكد النرويجي إيرلينغ هالاند أن جميع الضغوط تقع على عاتق منتخب إنجلترا قبل مواجهة المنتخبين في ربع نهائي كأس العالم، معتبراً أن كتيبة المدرب توماس توخيل من أبرز المرشحين للفوز باللقب، وفقاً لصحيفة «التليغراف» البريطانية.

وقال مهاجم مانشستر سيتي إن إنجلترا تدخل المباراة بوصفها المرشح الأوفر حظاً، مضيفاً: «بالتأكيد، كل الضغوط على إنجلترا. حظوظ النرويج ما زالت ضئيلة للغاية، وهناك منتخبات مرشحة بوضوح للفوز بالبطولة، وإنجلترا واحدة منها، لذلك يجب أن تضعوا كل الضغوط على لاعبيها».

ويخوض هالاند البطولة في أفضل حالاته، بعدما سجل 7 أهداف في 4 مباريات، ليتصدر سباق الحذاء الذهبي، متقدماً بهدف واحد على قائد إنجلترا هاري كين، في مواجهة مرتقبة تجمع الثنائي على ملعب «هارد روك» في ميامي.

ورغم تألقه، قلل هالاند من سقف التوقعات بشأن منتخب بلاده، مؤكداً أن مجرد بلوغ ربع النهائي يمثل إنجازاً غير متوقع. وقال: «لم أتوقع الوصول إلى هنا إطلاقاً، وحتى قبل مباراة البرازيل لم أكن أتخيل ذلك. التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم مع النرويج أمر مفاجئ حتى بالنسبة لي».

وأضاف: «الفوز على البرازيل ثم مواجهة إنجلترا في ربع النهائي على الأراضي الأميركية، أمر استثنائي بالنسبة لنا. وإذا شاهدتم احتفالات الجماهير في النرويج فستدركون أن ما يحدث ليس أمراً معتاداً بالنسبة لكرة القدم النرويجية».

وكان مدرب النرويج، ستاله سولباكن، قد أراح هالاند في مواجهة فرنسا الأخيرة بدور المجموعات بعد ضمان التأهل، ليصل المهاجم إلى مواجهة إنجلترا وهو في كامل جاهزيته البدنية، في واحدة من أبرز مباريات الدور ربع النهائي.

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عاجل مونديال 2026: فرنسا تنهي حلم المغرب مجدداً بالفوز عليه 2-0 وتبلغ نصف النهائي