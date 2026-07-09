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9:51 دقيقه
مونديال 2026: فرنسا تنهي حلم المغرب مجدداً بالفوز عليه 2-0 وتبلغ نصف النهائي https://aawsat.com/5294293-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-2026-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-2-0-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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