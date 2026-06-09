وثائقي بعنوان «المواجهة الأخيرة» يرصد فصول صراع رونالدو وميسي في المونديال

أطلقت منصة «تود» التابعة لشبكة «بي إن» الإعلامية في قطر فيلماً وثائقياً جديداً بعنوان «المواجهة الأخيرة: كريستيانو ضد ميسي»، وذلك قبل أيام من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتناول الفيلم الوثائقي واحدة من أشهر المنافسات الفردية في تاريخ كرة القدم بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، مع التركيز على فترة تألقهما في الدوري الإسباني عندما كانا يقودان ريال مدريد وبرشلونة على التوالي.

ويستعرض الفيلم سنوات المنافسة التي جذبت اهتمام جماهير كرة القدم حول العالم، خاصة خلال مواجهات الكلاسيكو التي تحولت إلى أحداث رياضية استثنائية تجاوزت حدود المنافسة المحلية، في ظل الصراع المستمر بين اللاعبين على الألقاب الفردية والجماعية.

كما يسلط الفيلم الضوء على الإنجازات التي حققها النجمان خلال مسيرتيهما، حيث يعد رونالدو الهداف التاريخي لكرة القدم الدولية للرجال، فيما يحمل ميسي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية برصيد ثماني مرات.

ويأتي إطلاق الفيلم في وقت تتجه فيه الأنظار إلى كأس العالم 2026، التي قد تشهد الظهور الأخير لرونالدو في البطولة العالمية بعدما أعلن في وقت سابق أن النسخة المقبلة ستكون مشاركته الأخيرة في كأس العالم، بينما يواصل ميسي كتابة فصول جديدة في مسيرته الحافلة بالإنجازات.

وقالت «تود» إن الفيلم يعيد استعراض أبرز المحطات التي صنعت هذه المنافسة التاريخية، والتي أسهمت في تشكيل ملامح كرة القدم الحديثة وأثارت جدلاً واسعاً بين الجماهير والخبراء حول هوية اللاعب الأفضل على مدار أكثر من عقد من الزمن.